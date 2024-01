Bắt được nghi phạm giết người cướp của lẩn trốn ở Long An

Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đã phối hợp bắt giữ nghi phạm sát hại, cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn.

Ngày 9/1, các lực lượng chức năng của TP.HCM và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại, cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nghi phạm tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Nghi phạm bị bắt giữ sáng 9/1 trong khu rừng ở Long An. Trước đó, chính quyền xã Lương Hoà kêu gọi Nguyễn Thanh Tâm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đêm qua, lực lượng chức năng vạch rừng tìm kiếm nghi phạm. Khu rừng tiếp giáp ấp 7 - 8, xã Lương Hòa chủ yếu là tràm, cây chanh, ổi, dừa... có rất nhiều cỏ dại đầy gai góc, việc tìm kiếm hết sức khó khăn trong suốt ba ngày qua. Tại con lộ liên ấp 7 tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, cơ quan chức năng cũng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn. Khoảng 50 - 100m dọc theo con lộ, được bố trí 1 nhóm từ 3 - 5 cảnh sát túc trực. Trong ngày, lực lượng chức năng huyện Bến Lức cũng huy động một số xe cuốc đến, mở một đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng để phục vụ quá trình truy lùng nghi phạm. Như VTC News đưa tin, khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn ki ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Nhận được thông tin kẻ giết người, cướp của điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM đi theo Đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, lực lượng Công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm. *Tiếp tục cập nhật Hoàng Thọ