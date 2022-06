Bắt được đối tượng dùng dao truy sát hàng xóm làm 3 người thương vong ở Thanh Hóa

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc truy tìm đối tượng Lê Văn Lượng (SN 1984, trú làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) sau khi gây án khiến 1 người chết, 2 người bị thương đã trốn khỏi nơi cư trú.

Cả 3 nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Do vết thương quá nặng nên chị H đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong Lượng bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an truy bắt. Hiện đối tượng đang được Công an huyện Ngọc Lặc cùng Công an Thanh Hóa tiến hành lấy lời khai.

Trần Nghị