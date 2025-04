Bất động sản quý II/2025: Sẵn sàng cho cú huých nguồn cung

Theo dự báo từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), nguồn cung sơ cấp trong quý II/2025 sẽ tăng gần gấp đôi so với quý I. Trong đó, khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM, Long An và Bình Dương, được kỳ vọng dẫn dắt thị trường với nhiều dự án quy mô lớn, trong đó miền Tây ghi nhận mức tăng gần gấp ba.

Ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Dat Xanh Services - FERI chia sẻ, nguồn cung sơ cấp mới trong quý II/2025 dự kiến sẽ tăng mạnh đến 90% so với quý I/2025, ước tăng thêm 14.000 sản phẩm mới, kéo theo tổng nguồn cung sơ cấp tích lũy đạt gần 52.000 sản phẩm.

Tại khu vực miền Bắc, nguồn cung mới dự kiến trong quý II/2025 đạt khoảng 4.000 sản phẩm, chiếm 29% giỏ hàng, đến từ các dự án Kepler Land Mỗ Lao (Hà Nội), The Matrix One Premium (Hà Nội), SKY M Hạ Long (Quảng Ninh), Xanh Island (Hải Phòng)...

Khu vực miền Trung dự kiến mở 2.000 sản phẩm, chiếm 14% giỏ hàng, đến từ các dự án Regal Complex (Đà Nẵng), The Legend City (Đà Nẵng), Simona Heights Quy Nhơn (Bình Định)...

Khu vực miền Nam dự kiến chiếm hơn 50% giỏ hàng với 7.500 sản phẩm, đến từ dự án The Privé (TP.HCM), Happy One Sora (TP.HCM), The Gió Riverside (Bình Dương), Lan Anh Avenue (Bình Dương), Eco Retreat Long An (Long An), Gold Coast Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)...