Bật điều hòa 28 độ có phải là tiết kiệm điện?

Thông thường, điều hòa làm mát hiệu quả nhất khi nhiệt độ giàn nóng dưới 48 độ C và nhiệt độ phòng từ 19 độ C trở nên. Theo các chuyên gia, để tiết kiệm điện, bạn nên để nhiệt độ điều hòa ở mức chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài từ 6 tới 10 độ C.

Ví dụ, khi nhiệt độ bên ngoài là 40 độ C, việc bật điều hòa ở mức 30 độ C sẽ giúp tiết kiệm điện mà vẫn đủ độ mát. Nếu bạn đặt mức nhiệt dưới 25 độ C thì máy sẽ phải hoạt động hết công suất và chắc chắn sẽ rất tốn điện.

Tuy nhiên, nếu như nhiệt độ bên ngoài phòng chỉ khoảng 30 - 35 độ C, bạn nên đặt nhiệt độ điều hòa khoảng 26 - 28 độ C để tiết kiệm điện. Nếu để điều hòa ở 30 độ C, cục nóng điều hòa đóng ngắt liên tục, mỗi khi khởi động, cục nóng sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn.

Do đó để biết bật điều hòa 28 độ C có phải là tiết kiệm hay không, bạn cần xem xét nhiệt độ ngoài trời để tính toán, điều chỉnh về mức nhiệt hợp lý nhất. Các chuyên gia khuyến nghị không nên để dưới 20 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa bên trong và bên ngoài phòng sẽ gây hại cho sức khỏe. Thích hợp nhất với sức khỏe là mức nhiệt 25 - 28 độ C.

Có nên bật quạt khi sử dụng điều hòa?

Bật quạt trong phòng điều hòa là cách được nhiều người ưa chuộng trong thời tiết nóng bức nhờ những lợi ích sau:

Giúp lưu thông không khí