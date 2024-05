Bắt cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương

Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành phố, ngày 23/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phương Hoàng Kim (SN 1973, nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phương Hoàng Kim.