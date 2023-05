Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Tối 18/5, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1960, ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Doãn Văn Hưởng (SN 1956, ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nguyên Phó Bí Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Ngô Đức Hoàng (SN 1974), Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Tối 18/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bắc Cường (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin trên và cho biết, đến lúc hơn 22h, cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ.