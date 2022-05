Bật cười với những đường phố viết sai chính tả tại Anh

Vì muốn cảnh báo mọi người nên nhân viên địa phương đã viết lên đường chữ rất to 'Keep Clear'. Tuy nhiên, thay vì viết đầy đủ rõ ràng, đúng chính tả, người ta viết thiếu mất chữ R, kết quả là 'Keep Clea'.

Nhân viên hội đồng khu vực đùa vui rằng: "Tôi cũng phải bật cười khi nhìn thấy bức ảnh. Tôi tự hỏi làm thế nào mà các công nhân có thể quên mất chữ R như vậy. Có thể lúc đó học đi ăn trưa rồi về quên mất, hoặc do hết sơn nên không thể hoàn thành".

Cũng là cảnh báo 'Keep Clear' nhưng người sơn chữ trên con đường ở hạt Northamptonshire, Anh mắc lỗi khác.