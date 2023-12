Bắt Cục phó quản lý giá Bộ Tài chính liên quan vụ Xuyên Việt Oil

Ngày 27/12, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Cục phó An ninh điều tra, Bộ Công an, cho biết ông Đặng Công Khôi, Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị khởi tố, tạm giam về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Công Khôi và Hoàng Anh Tuấn bị bắt do liên quan vụ án tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil.