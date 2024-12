Bắt Chủ tịch HĐQT và 4 nguyên lãnh đạo Công ty Du lịch Giang Điền

Công an Đồng Nai vừa bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Giang Điền và 4 nguyên lãnh đạo công ty này để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tối 23/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (40 tuổi) - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền. Lê Văn Tuấn bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom). Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền hiện bị bỏ hoang, các công trình phụ trợ xuống cấp. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Kỳ Phùng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền); Nguyễn Huỳnh (49 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền); Vũ Kim Điền (47 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền) và Nguyễn Đức Minh (48 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền) để điều tra hành vi đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tháng 6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã có kết luận thanh tra, xác định, có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án này và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Công ty CP Du lịch Giang Điền mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án này, tuy nhiên, công ty vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên. Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền còn tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu. Từ năm 2010 đến năm 2018, công ty này đã ký kết hơn 1.000 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu số hơn 1.000 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để được hướng dẫn giải quyết. Tuệ Lâm