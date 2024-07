Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển và kinh doanh nhà HDTC

Ngày 3/7, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Cuối năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà thành HDTC, trong đó UBND thành phố giữ 30% vốn điều lệ, do ông Đinh Trường Chinh là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi cổ phần hóa, HDTC đã bỏ lơ không thực hiện các hợp đồng bán nền mà công ty tiền thân đã giao kết với khách hàng từ hàng chục năm trước, thậm chí nhiều nền đất đã được bán cho khách hàng khác, khiến nhiều người mua cầu cứu, tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng.

Cuối tháng 10/2023, ông Đinh Trường Chinh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí từ vụ thâu tóm 2 khu đất vàng ở số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (Quận 1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Động thái này của Cơ quan An ninh điều tra liên quan đến việc điều tra, làm rõ các sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) và một số đơn vị liên quan.