Bất chấp nguy hiểm, người dân xuống đập thủy điện Trị An xem xả lũ

Nhiều người bất chấp nguy hiểm, đi xuống khu vực chân đập thủy điện Trị An xem xả lũ. Có người leo lên các tảng đá để quay phim, chụp ảnh, livestream. Ngày 23/9, Công ty Thủy điện Trị An mở cửa van đập tràn để xả lũ xuống hạ lưu sông Đồng Nai do lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ đang rất cao, lên đến 2.000m3/s, đạt cao trình 60,5m (cao trình an toàn đập là 62m). Người dân ở huyện Vĩnh Cửu và vùng lân cận như Trảng Bom, Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai), tìm về khu vực đập tràn hồ thủy điện Trị An để xem xả lũ. Đến trưa, khi thời tiết nắng gắt, nhiều người dân địa phương và du khách vẫn nán lại dưới chân đập. Hồ thủy điện Trị An mở cửa van đập tràn để xả lũ xuống hạ lưu sông Đồng Nai sáng 23/9 (Ảnh: Hoàng Bình). Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp và chính quyền địa phương phối hợp, thông báo nhân dân vùng hạ lưu hồ chứa phòng ngừa, tránh những thiệt hại xảy ra; trong đó có nhiều khu vực thấp trũng ở TPHCM và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Theo Công ty Thủy điện Trị An, tùy vào mức độ báo động lũ ở TP Biên Hòa mà nhà máy xả một cửa hay 2 cửa. Sáng 23/9, đơn vị này chỉ xả lũ cửa van thứ 3 với lưu lượng nước vừa phải. Dự kiến ngày 24/9, đơn vị tăng cửa xả thứ 2. Tại cửa van dưới chân đập hồ thủy điện Trị An, cơ quan chức năng đã xây dựng hàng rào bảo vệ, nhưng hàng chục người dân hiếu kỳ vẫn chui rào, đi xuống khu vực chân đập thủy điện để xem xả lũ. Rất đông người dân đến xem hồ thủy điện xả lũ (Ảnh: Hoàng Bình). Theo anh Phạm Văn Kỳ (45 tuổi, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), mỗi khi hồ thủy điện Trị An xả lũ, người dân xung quanh đập như thị trấn Vĩnh An, xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Trị An... đến xem rất đông. Nhiều nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (YouTube, TikTok, Facebook...) ở TP Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất (Đồng Nai) bất chấp nguy hiểm, leo ra các mỏm đá dưới chân đập để quay phim cảnh xả lũ. Anh Lê Văn Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết: "Nghe hồ Trị An xả lũ, tôi tranh thủ cùng bạn đến quay phim, chụp ảnh làm tư liệu. Đây là lần đầu tiên tôi xem xả lũ ở hồ thủy điện Trị An, thấy bà con xem rất vui, nhưng hơi nguy hiểm". Nhiều YouTuber xuống các tảng đá dưới chân đập tràn quay phim (Ảnh: Hoàng Bình). Không chỉ xem xả lũ, nhiều người dân địa phương còn chuẩn bị lưới để bắt cá. Anh Lý, một người dân ở huyện Vĩnh Cửu, chia sẻ: "Thường lúc nhà máy thủy điện đóng xả lũ thì cá mới nhiều. Những ngày xả lũ, cá rất ít, chủ yếu dạt vào hai bên bờ sông. Tôi đợi hồ xả vài tiếng, mực nước ổn định mới quăng lưới". Hồ Trị An là hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai, thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom, nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy Thủy điện Trị An. Hồ Trị An được khởi công vào năm 1984 và hoàn thành đầu năm 1987, mặt hồ rộng 323km², với dung tích toàn phần 2,765 tỷ m3, dung tích hữu ích 2,547 tỷ m3, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam.