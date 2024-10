Bắt bệnh hệ thống treo ô tô qua quan sát lốp xe

Kiểm tra tình trạng lốp thường xuyên có thể giúp chủ xe phát hiện các vấn đề về hệ thống treo ô tô, để khắc phục và sửa chữa kịp thời. Lốp xe là bộ quan trọng của ô tô, không chỉ tiếp xúc với mặt đường mà còn phản ánh tình trạng của hệ thống treo. Sau đây là một số dấu hiệu giúp chủ xe nhận biết được "bệnh" của hệ thống treo xe thông qua tình trạng của lốp. Bắt bệnh hệ thống treo ô tô nhanh chóng qua quan sát tình trạng lốp xe. Mòn vai lốp bên trong Khi bạn thấy phần vai bên trong của lốp mòn nhiều hơn các khu vực khác thì rất có thể đây là dấu hiệu của độ chụm bánh xe không chính xác. Vì khi đó, lốp sẽ tiếp xúc không đều với mặt đường, gây mài mòn không đồng đều. Nguyên nhân phổ biến thường là do khớp bi hoặc thanh giằng của hệ thống treo bị mòn, khiến lốp xe không thẳng hàng. Tình trạng này không chỉ làm giảm tuổi thọ của lốp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát xe. Trong trường hợp cả hai lốp trước đều mòn bên trong, chủ xe phải kiểm tra hệ thống giảm xóc, rất có thể là bị hỏng hóc. Lốp mòn gợn sóng hoặc không đều Dấu hiệu này cho thấy bộ giảm xóc đang gặp vấn đề nặng, vì chức năng của bộ giảm xóc không chỉ hấp thụ chấn động mà còn duy trì sự tiếp xúc đều của lốp với mặt đường. Khi bộ phận này bị mòn, lốp xe sẽ nhảy lên khỏi mặt đường, gây tình trạng mòn gợn sóng hoặc mòn không đồng đều, nếu không sửa chữa kịp thời sẽ gây sự khó chịu và làm giảm sự an toàn của xe. Mòn lốp chéo Khi bánh xe có dấu hiệu mòn lốp chéo thì có thể đang không được cân bằng đúng cách. Bánh xe mất cân bằng do áp lực không đồng đều gây mòn không đều cho lốp, người lái có thể cảm nhận qua các rung động của vô lăng khi di chuyển, nhất là xe đang ở tốc độ cao. Để khắc phục tình trạng này bạn nên đưa xe đến gara, cân bằng lại xe. Việc thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống treo định kỳ không chỉ giúp tuổi thọ của lốp xe được kéo dài mà còn đảm bảo xe luôn an toàn, ở tình trạng tốt nhất khi đi trên đường. Minh Đức(tổng hợp)