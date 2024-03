Bắt 5 người trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề ở Nghệ An

Ngày 3/3, theo tin từ Công an Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu vừa huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt truy bắt 5 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Người bị bắt gồm Nguyễn Văn Thái (SN 1963), Lê Thị Hồng (SN 1983), Nguyễn Thị Hợp (SN 1985), Trần Thị Cảnh (SN 1975), cùng trú tại thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu) và Nguyễn Sỹ Quý (SN 2004, trú xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).