Bắt 3 người Trung Quốc giết tài xế, cướp taxi, gây tai nạn

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Công an tỉnh Quảng Bình) bàn giao Huang Jie Cheng, Luo Shi Jun và Gan Ying (cùng mang quốc tịch Trung Quốc) cho công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, điều tra, xử lý do liên quan đến vụ lái xe taxi bị sát hại.

Ba người mang quốc tịch Trung Quốc tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, khoảng 8h ngày 28/7, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang tuần tra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) thì phát hiện taxi Mai Linh (loại 5 chỗ) chạy theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.