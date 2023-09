Bắt 3 kẻ dùng súng cướp ngân hàng bất thành ở Tây Ninh

Ngày 1/9, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự: Siu Tuyên (SN 2002, ngụ Plei Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Rmah Thoang (SN 2003, ngụ Plei Thơh Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và Rcõm Woh (SN 2001, ngụ Plei Thơh Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra Hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào chiều 30/8, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Phước Đông, chi nhánh Ngân hàng Vietinbank thị xã Trảng Bàng (ấp Phước Đức A, xã Phước Đông).

3 kẻ cướp ngân hàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Công an huyện Gò Dầu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng Công an thị xã Trảng Bàng, Công an xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An chia thành hai tổ công tác truy tìm các đối tượng cướp.