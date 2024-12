Bắt 2 kẻ dùng búa cướp tiệm vàng ở Tiền Giang

Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, 2 nam thanh niên 18 tuổi liều lĩnh dùng búa đi cướp tiệm vàng nhưng bị bắt ngay sau đó. Ngày 14/12, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Nguyễn Quốc Thành Nhân và Đặng Phạm Quốc Khánh (cùng 18 tuổi; ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hình ảnh camera an ninh ghi lại. Thông tin ban đầu, khoảng 13h10 ngày 13/12, Khánh và Nhân đi xe máy đến tiệm vàng K.Q ở Phường 10 (TP Mỹ Tho). Mặc kệ nhân viên đang ngồi trong tiệm vàng, một trong hai vẫn liều lĩnh xông vào, dùng búa đập bể tủ kính, lấy đi nhiều sợi dây chuyền vàng. Sau khi cướp tài sản, kẻ này lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát. Trong lúc tẩu thoát, 2 tên cướp làm rơi trên vỉa hè sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng hơn 6 chỉ vàng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương huy động các lực lượng nghiệp vụ bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, triển khai các biện vụ nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Tối cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Nhân và Khánh. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ 5 sợi dây kim loại màu vàng. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận đã bán 1 sợi dây chuyền được hơn 13 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Bước đầu 2 đối tượng khai nhận do thiếu nợ và không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Cách đây không lâu (28/6), Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) tạm giữ hình sự Trần Hoàng Thanh Đức (17 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) vì hành vi cướp tiệm vàng. Theo cơ quan chức năng, khoảng 13h30 ngày 26/6, Đức đến cửa hàng kinh doanh vàng Phúc Thành Việt II thuộc khu 1B, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước hỏi mua vàng. Trong lúc xem vàng, Đức giật chiếc lắc trọng lượng 4,8 chỉ vàng 18K, sau đó chạy ra ngoài lên xe máy dựng sẵn tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cần Đước huy động lực lượng truy xét nhanh qua nhiều địa bàn. Đến 16h ngày 27/6, Công an huyện Cần Đước phát hiện và bắt giữ Đức tại Quận 1, TP.HCM. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuệ Lâm