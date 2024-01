Bắt 2 gã cướp ngân hàng ở Quảng Nam rồi ra miền núi Thừa Thiên - Huế lẩn trốn

Chiều 20/1 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa nhanh chóng bắt giữ hai kẻ có hành vi cướp tài sản tại một ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam. Hai kẻ bị bắt giữ được xác định là Trần Đông Lập (SN 1990 trú Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú tại Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Nam có hai kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng tại Quảng Nam đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ hai nghi phạm.

Hai hung thủ gây ra vụ cướp ngân hàng ở Quảng Nam bị Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện A Lưới và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế nhanh chóng phát hiện hai nghi phạm đang lẫn trốn tại huyện A Lưới và triển khai lực lượng bắt giữ.