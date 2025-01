Barron Trump - biểu tượng của sự giáo dục thành công trong giới tinh hoa

Người may trang phục tiết lộ đằng sau cánh cửa đóng kín, Barron Trump là chàng trai lôi cuốn, khiêm tốn và thú vị. Nếu 2017-2020 là giai đoạn tỏa sáng của Ivanka Trump, nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Donald Trump gọi tên cậu út Barron. Màn xuất hiện đầy tự tin và nổi bật tại lễ nhậm chức ngày 20/1 giúp nam sinh Đại học New York gần như ghi điểm tuyệt đối trong cộng đồng mạng Mỹ lẫn quốc tế. Barron không chỉ được khen ngợi về ngoại hình bảnh bao, chiều cao vượt trội mà còn tạo dấu ấn bằng cách hành xử lịch thiệp, chủ động ngay cả với những đối thủ chính trị của cha mình.

Barron Trump bộc lộ vẻ trưởng thành, tự tin tại lễ nhậm chức tổng thống lần thứ hai của cha, khác hẳn 8 năm trước. Ảnh: AP. Đó là hình ảnh mà Barron thể hiện trước công chúng. Vậy, đằng sau cánh cửa đóng kín, cậu út nhà Trump là người như thế nào? Liệu có còn hoàn hảo như trước truyền thông. Câu hỏi này được Nathan Pearce, giám đốc điều hành của hãng thời trang xa xỉ độc quyền Pearce Bespoke, người đích thân giám sát việc may vest cho Barron, giải đáp trên Women's Wear Daily (WWD). Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng dành nhiều nhận xét tích cực cho thanh niên sinh năm 2006 trong cuộc phỏng vấn với tạp chí được mệnh danh là “Kinh thánh thời trang”. “Cậu ấy là một đứa trẻ siêu sáng chói. Cậu ấy vượt xa tuổi của mình về mặt kinh nghiệm, kiến thức và sự lịch thiệp. Cậu ấy thực sự rất thú vị khi nói chuyện. Bạn biết tôi sẽ nói gì về Barron không? Hiếu khách. Cậu ấy thẳng thắn, tốt bụng hết mức có thể và hiếu khách. Tôi thực sự tận hưởng khi được quen biết cậu ấy trong một hoặc hai năm qua”, chuyên gia Âu phục nói. Pearce cho biết Barron có tính cách quyết đoán. Điều đó được thể hiện qua cách chọn trang phục. Cậu tự chọn vải, cúc và cả lớp lót cho bộ vest đặt may riêng cho lễ nhậm chức của cha mình. Hình ảnh đĩnh đạc đó khác xa cậu bé trầm lặng khi đến Nhà Trắng lần đầu tiên. Theo nhà thiết kế, Barron cũng một mình đến nhà ông ở tiểu bang Louisiana, không có bất kỳ sự tháp tùng hay nhân viên nào đồng hành. Ông Pearce rõ ràng đánh giá cao thái độ tôn trọng này. “Tôi biết Barron Trump có thể lựa chọn bất kỳ thợ may nào trên khắp thế giới, nhưng cậu ấy chọn tôi và Pearce Bespoke. Tôi vô cùng biết ơn và tự hào về điều đó”, Pearce nhấn mạnh.



Barron Trump trêu chọc chị gái và chị dâu. Ảnh cắt từ clip. Tính cách vui vẻ của Barron cũng được thể hiện qua khoảnh khắc trêu chọc các chị gái trước lễ nhậm chức của cha họ. Trong video do phóng viên Emily Davies của Washington Post chia sẻ trên X, khi Ivanka, Tiffany và Lara Trump (vợ Eric Trump) đang tạo dáng chụp ảnh trong Điện Capitol ở Washington, DC, Barron lẻn đến phía sau hai chị gái và chị dâu. Ba người phụ nữ không hay biết bức ảnh của họ bị phá hỏng cho đến khi Ivanka quay lại và phát hiện em trai út. Mỹ nhân sinh năm 1981 mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng Barron. Tiffany và Lara cũng ngạc nhiên ngoái lại, rồi cười tươi. Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, Barron dần chứng tỏ bản thân xứng đáng là một phần trong đó. Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu ngoại hình nổi bật cùng sự tự tin hơn người, Barron bắt đầu có bước tiến đầu tiên trong hành trình xây dựng chỗ đứng riêng cho mình. Theo tờ Newsweek, cậu út nhà Trump cùng 2 người bạn thành lập công ty riêng mang tên Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. Doanh nghiệp này đi vào hoạt động vào tháng 7/2024 ở tiểu bang Wyoming (Mỹ), lấy trụ sở chính tại Mar-a-Lago ở Palm Beach (Florida). Tuy nhiên, công ty đã đóng cửa sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Cameron Roxburgh, người đồng sáng lập công ty với Barron, giải thích với The New York Post công ty tạm dừng hoạt động để tránh sự chú ý của giới truyền thông liên quan đến cuộc bầu cử. Hiện tại, họ giải quyết vấn đề hậu cần và có thể khởi động lại vào mùa xuân 2025. Công ty dự kiến tập trung vào các dự án bất động sản cao cấp, bao gồm sân golf và nhà đất ở Utah, Arizona và Idaho. Người đồng sáng lập thứ 3 là chuyên gia bất động sản hạng sang Carter Fulcher, xuất thân từ gia đình điều hành công ty bất động sản nổi tiếng ở Idaho. Fulcher cũng có mối liên hệ với chính trường khi có anh họ là Nghị sĩ Russ Fulcher. Roxburgh tiết lộ Tổng thống Trump dành cho con trai lời khuyên hữu ích cho doanh nghiệp, nhưng không có bất kỳ hỗ trợ tài chính nào từ Trump Organization, ít nhất vào thời điểm hiện tại. Đại diện của Barron và ông Trump chưa bình luận gì về thông tin trên.

Barron tiếp nối công việc kinh doanh bất động sản của cha. Ảnh: Mega. Theo Tiền phong