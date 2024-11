Bão Yinxing mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17 và liên tục đổi hướng

Bão Yinxing mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17 và đang hướng vào khu vực Biển Đông; chuyên gia dự báo, bão có thể ảnh hưởng, gây mưa vừa và mưa to ven bờ biển khu vực Trung Trung Bộ nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 1h ngày 7/11, bão Yinxing hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h. Như vậy, so với 10h ngày 6/11, bão Yinxing đã mạnh lên hai cấp. Dự báo, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ đêm 7/11, bão tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng 1h ngày 8/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào Biển Đông; khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 530km sẽ bị ảnh hưởng của bão với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Đến 1h ngày 10/11, bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 270km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14. Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cho biết, hiện tại bão Yinxing đang ở phía Đông đảo Lu Dông của Philippines với vận tốc gió lên tới 185km/h (bão rất mạnh). Khi đi vào sát bờ Bắc của đảo Lu Dông, bão sẽ giảm cấp sau đó đi vào Biển Đông của Việt Nam (kinh tuyến 120) vào ngày 8/11. Theo ông Huy, bão sau đó sẽ bắt đầu mạnh lên trở lại và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Khi tới gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bão sẽ gặp phải áp cao cận nhiệt đới và không khí lạnh nên bão sẽ đổi hướng dịch chuyển về hướng Tây Tây Nam. Bão Yinxing đang mạnh lên với sức gió cấp 15, giật cấp 17 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai). Ông Huy cho hay, hiện tại nền nhiệt ven bờ biển Vịnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở mức 26 độ C và đến ngày 10/11 nhiệt độ bề mặt biển sẽ xuống thấp hơn nữa, không thuận lợi cho bão duy trì sức mạnh. Theo ông Huy dự báo, bão Yinxing sẽ giảm thành một vùng áp thấp gây mưa vừa và mưa to ven bờ biển Trung Trung Bộ từ chiều 11 đến sáng 13/11. "Bão này không mạnh về gió ở khu vực gần bờ nhưng rất mạnh ngoài khơi cách bờ biển Trung Bộ 200-300km. Tàu thuyền đánh cá không nên hoạt động trên Biển Đông từ vĩ tuyến 12 trở lên trong các ngày từ 9 đến 12/11. Sóng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế tới Quảng Trị có thể cao 3,5-4,5m trong ngày 11 và 12/11", vị chuyên gia nhận định.