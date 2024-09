Bão Yagi tiếp tục mạnh thêm, Thủ tướng ra công điện khẩn

Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ và chủ tịch UBND các địa phương theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt không được để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương cần tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển, đảo; tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu...