Bảo vật quốc gia Bảo kiếm An Dân có gì đặc biệt?

Bảo kiếm An Dân với hình dáng, cấu trúc, hoa văn trang trí do vua Khải Định yêu cầu thiết kế mang nét đặc trưng riêng, đã cung cấp những tư liệu chân thực về loại hình bảo kiếm triều Nguyễn; về các đề tài trang trí rồng, mặt trời, tản vân, hoa lá... của mỹ thuật cung đình triều Nguyễn trong giai đoạn đầu thế kỷ XX.

Các đề tài trang trí đó cũng phổ biến trên các công trình kiến trúc cung điện đang được bảo tồn ở Đại Nội Huế hoặc lăng tẩm của các vua triều Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảo kiếm An Dân là bảo vật quý hiếm trong sưu tập Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn, luôn song hành cùng với vua Khải Định. Do vậy, bảo kiếm cũng chính là vật chứng tham gia vào mọi hoạt động chính trị quan trọng của vua quan triều Nguyễn trong giai đoạn từ 1916-1925. Hình thức và đề tài trang trí trên bảo kiếm phản ánh sinh động lịch sử, đời sống văn hóa, nghệ thuật dưới thời Khải Định nói riêng, triều đình nhà Nguyễn và đất nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX nói chung.

Nghiên cứu sâu hơn, chúng ta có thể thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều về lối sống, phong cách thời trang, kiến trúc, mỹ thuật của Pháp và phương Tây nhưng vua Khải Định rất am tường lễ nghi truyền thống cung đình Nguyễn và dân tộc Việt, có tư tưởng văn hóa thấm nhuần triết lý của Á Đông. Khi đặt tên cho niên hiệu, cung điện hay tên của bảo kiếm mang bên mình, ông đều gửi gắm những triết lý và hoài bão sâu sắc.

Về tên niên hiệu, ngay trước thời điểm đăng quang lên ngôi hoàng đế, ngày 16/5/1916, Nội Các báo cho Hội đồng Thượng thư biết rằng trong danh sách dâng lên, hai chữ Khải Trung đã được chọn, nhưng tân quân - tức vua Khải Định, đã dùng bút son khoanh tròn chữ Khải, gạch bỏ chữ Trung, và thay vào đó bằng chữ Định. Như vậy, ý của tân quân là muốn chọn hai chữ "Khải Định" - nghĩa là khởi đầu một thời thanh bình và ổn định - để làm niên hiệu. Đây chính là mong ước của nhà vua về một đất nước An Nam hòa bình, ổn định.

Tương tư như vậy, nơi tiềm để (nơi ở của vua trước khi lên ngôi) của nhà vua cũng đã được cải tạo và đổi tên từ phủ Phụng Hóa Công thành cung An Định. Hai chữ An Định cũng là mong muốn về một nơi ở được bình an, ổn định. Và tên gọi của thanh bảo kiếm quý giá, là biểu tượng quyền uy của vua và triều đình luôn theo sát ông được đặt là An Dân - tức an định đời sống nhân dân, vỗ về nhân dân.

Bảo kiếm An Dân là một tư liệu quý, là đại diện tiêu biểu, minh chứng cho những giá trị văn hóa trong giai đoạn “gạch nối” của lịch sử dân tộc Việt Nam. Vì thế, Bảo kiếm An Dân được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2024.