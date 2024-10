Bão Trà Mi suy yếu, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to

Chiều 27/10, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng bão Trà Mi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến chiều mai sẽ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Chiều 27/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng bão Trà Mi (bão số 6) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h. Dự báo đến khoảng chiều 28/10, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế - Quảng Nam. Bão Trà Mi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF) Theo cơ quan khí tượng thủy văn, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 6-8; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Dự báo từ nay đến hết đêm 28/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.