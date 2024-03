Bảo Thy viết lời Việt cho ca khúc của Ariana Grande

Bảo Thy là ca sĩ, nhạc sĩ ,diễn viên. Cô nổi tiếng sau khi gây ấn tượng trong cuộc thi Miss Audition 2006. Không chỉ sở hữu giọng hát hay, phong cách thời trang của “công chúa bong bóng” cũng luôn được giới trẻ hâm mộ.

Ca sĩ sinh năm 1988 vốn được biết đến rộng rãi với Baby Xin Đừng Quay Gót - bản hit do chính Bảo Thy viết lời Việt từ một ca khúc của Lee Hyori. Mới đây, cô thực hiện "bản dịch" với bài hát We Can't Be Friend nằm trong album vừa được phát hành của ca sĩ Ariana Grande.