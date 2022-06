Báo Thái Lan nghi U23 Hàn Quốc dùng "thuyết âm mưu" để loại Voi Chiến

Sau 2 loạt đấu tại bảng C VCK U23 Châu Á, U23 Thái Lan đang dẫn đầu với 4 điểm, xếp ngay sau là U23 Hàn Quốc khi có được cùng điểm số như Voi Chiến nhưng kém về chỉ số phụ. U23 Việt Nam với 2 điểm đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 và vị trí cuối cùng thuộc về U23 Malaysia - đội bóng đã chính thức bị loại khi chưa có được bất cứ điểm số nào.



Dù trên lý thuyết, U23 Thái Lan đang nắm lợi thế lớn nhất để giành vé tiến vào vòng trong, tuy nhiên việc phải đối đầu với ĐKVĐ U23 Hàn Quốc ở loạt đấu cuối, khiến cho đội bóng này không giấu nổi những e ngại.



"Không còn nghi ngờ gì nữa, U23 Hàn Quốc sẽ dồn toàn lực để đánh bại U23 Thái Lan. Họ chỉ đề ra 1 kết quả duy nhất, bởi cặp đấu cùng giờ giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia sẽ liên tục phả hơi nóng. U23 Hàn Quốc quá mạnh, họ hủy diệt Malaysia là điều ai cũng thấy, việc này khiến cho U23 Thái Lan đang gặp rất nhiều áp lực", tờ Thairath e ngại cho tương lai của đội nhà.

U23 Thái Lan chắc hẳn đang gặp nhiều áp lực khi đối đầu U23 Hàn Quốc

Về cơ bản cục diện của bảng C đang khá phức tạp, dẫu vậy nhiệm vụ của U23 Việt Nam vẫn sẽ là buộc phải thắng U23 Malaysia để có thể hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, chúng ta sẽ giành vé vào tứ kết trong trường hợp đơn giản nhất là cặp đấu của U23 Thái Lan vs U23 Hàn Quốc có phân thắng bại. Nếu hòa, U23 Thái Lan sẽ đi tiếp, trong khi đó sẽ phải phân định tùy vào tỉ số để chờ xem tấm vé cuối cùng thuộc về Việt Nam hay Hàn Quốc.



Không chỉ lo lắng, truyền thông của Thái Lan còn đưa ra một "thuyết âm mưu" không tưởng, họ cho rằng U23 Hàn Quốc đã cất Lee Kang-in trong trận đấu với U23 Việt Nam để quyết đấu với Voi Chiến. "Quyết định cất Lee Kang-in của U23 Hàn Quốc có lẽ là do đội bóng này cẩn trọng. Họ muốn quyết đấu với Thái Lan để giành lấy vé vào tứ kết", trang Siamsport nhận định.



Trước đó, HLV Hwang Sun-hong của U23 Hàn Quốc đã trả lời phỏng vấn rằng, ông đã tung ra lực lượng mạnh nhất trong trận đấu gặp U23 Việt Nam và sự vắng mặt của Lee Kang-in là do ngôi sao này gặp chấn thương nên ông không muốn mạo hiểm.



