Bão số 6 Trà Mi vào đất liền, nhiều hộ dân ở Thừa Thiên Huế đang kẹt trong rừng

Bão số 6 Trà Mi khiến nhiều vùng ven biển ở Thừa Thiên Huế mưa to, gió giật cấp 8, cấp 9. Tại huyện miền núi A Lưới, nhiều hộ dân bị lũ chia cắt, đang bị kẹt trong rừng. Trưa ngày 27/10, bão số 6 Trà Mi đã gây mưa lớn, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ghi nhận tại một số nơi như biển Thuận An gió mạnh nhất cấp 9, TP Huế gió mạnh nhất cấp 8, huyện A Lưới cấp 6 và tại huyện Nam Đông cấp 7. Đường làng ở xã Phú Dương, TP Huế bị ngập lụt. Ảnh chụp lúc 12h45: QT Tại khu vực đập Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) và một phần phường Thuận An (TP Huế), nước biển dâng cao đã tràn qua bờ cát của bãi tắm và chảy xiết vào khu dân cư. Lãnh đạo UBND xã Phú Thuận cho biết, đến thời điểm hiện tại, nước biển vẫn tiếp tục dâng cao và lên nhanh hơn. Lực lượng tại chỗ đang tiếp tục theo dõi để có những phương án xử lý tiếp theo. Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, triều cường khiến nước biển dâng cao vào đầm Lập An và tràn vào nhà dân, làm ngập sâu nhiều đoạn trên tuyến QL1A qua địa bàn. Trao đổi với PV trưa nay, ông Đinh Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn xã đang có khoảng 15 hộ dân tại các thôn Tân Hối, Ra Loóc A Sốc, Lê Ninh, Lê Lộc 2 đi rừng làm nương rẫy vẫn chưa về nhà. Theo ông Cường, những hộ dân này có lán trại tại suối A Lin và một số khu vực khác, do ảnh hưởng của mưa lớn nên nhận định ban đầu, họ đang ở lại lán trại chưa thể về nhà. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát danh sách và sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn. Nhiều tuyến đường ở huyện Quảng Điền bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Công an xã Quảng Phước Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn những ngày qua đã khiến lũ trên các sông lên nhanh. Đến 10h sáng nay, nước sông Hương tại Kim Long cao 2,06m – trên báo động 2: 0,06m. Theo dự báo, trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên các sông của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn. Tại Quảng Trị, theo báo cáo nhanh của UBND huyện Gio Linh, mưa lớn, sóng biển cao đã làm một số hàng quán bị sạt lở, trong đó có 4 hàng quán tại bãi tắm Gio Hải bị sập, đổ hoàn toàn; nhiều đoạn kè bờ biển đang thi công bị sạt lở. Gió lớn làm đổ cột điện ở Quảng Trị. Ảnh: CTV Mưa lớn cũng khiến một số đoạn của đường Nguyễn Hữu Thọ (thị trấn Cửa Việt) bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng lập rào chắn, cảnh báo để người dân đi lại an toàn. Tại huyện Vĩnh Linh, mưa lớn, gió mạnh đã làm tàu cá số hiệu QT - 21093TS neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng bị chìm. Mưa lớn cũng đã làm một số xã bị ngập cục bộ; nước sông đang lên nhanh, sát mép mặt đê tả sông Bến Hải và sắp tràn qua đê.