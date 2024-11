Báo Mỹ tiết lộ ông Trump gọi điện cho Tổng thống Nga Putin

Báo The Washington Post ngày 10/11 đưa tin, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về xung đột Ukraine và các giải pháp tiềm năng. Trích dẫn lời một số người nắm được vấn đề, tờ báo của Mỹ cho biết, cuộc điện đàm diễn ra vào 7/11, ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ đắc cử được cho là đã thúc giục người đứng đầu nước Nga không leo thang xung đột, nhắc nhở ông về sự hiện diện đáng kể của quân Mỹ tại châu Âu. Ngoài ra, ông Trump và Putin đã nói về mục tiêu hòa bình ở châu Âu, với việc Tổng thống Mỹ đắc cử bày tỏ sự quan tâm tới các cuộc nói chuyện tiếp theo để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, một số nhân vật giấu tên tiết lộ với báo The Washington Post. Báo này không đưa ra thông tin chi tiết về bất cứ phản ứng nào, nếu có, xuất phát từ phát biểu của ông Trump. Tuy nhiên, cho tới giờ, cả Washington lẫn Moscow đều chưa xác nhận thông tin về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Tổng thống Nga Putin và ông Trump. Ảnh: Kremlin Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tiết lộ với NBC News rằng ông đã nói chuyện với khoảng 70 nhà lãnh đạo kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử song ông Putin không nằm trong số đó. Vào thời điểm đó, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện". Ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Ukraine mô tả cuộc trò chuyện là tích cực và nói rằng động thái ngay sau khi giành chiến thắng của ông Trump là đáng khích lệ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky thừa nhận ông vẫn chưa thể biết hành động cuối cùng của ông Trump sẽ là gì và rằng nếu xung đột được giải quyết nhanh chóng thì có khả năng Ukraine sẽ phải chịu tổn thất. Trong thời gian tranh cử, ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, thậm chí có khả năng là trước khi chính thức nhậm chức. Tuy nhiên, ông vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết cụ thể nào về cách thức chính xác mà ông dự định đạt được mục tiêu như vậy. Báo The Washington Post lưu ý, các cuộc gọi cho nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài của ông Trump không được Bộ Ngoại giao Mỹ và các phiên dịch viên của chính phủ ủng hộ vì ông Trump và các trợ lý "không tin tưởng các quan chức chính phủ sau khi bản ghi chép về các cuộc gọi của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên bị rò rỉ".