Bão Milton, người Việt lo 'sốt vó' vì mất liên lạc với thân nhân ở Florida

22 giờ là thời gian chị Sương không liên lạc được với người thân sống tại Florida (Mỹ) vào ngày 9/10. Chị Nguyễn Dũ Sương (ngụ tại Huế) cho biết người thân sống tại Jacksonville (Florida, Mỹ) đã lên kế hoạch cùng nhau di tản khỏi khu vực vào ngày 9/10, để tránh bão Milton. Tuy nhiên, cao tốc I-75 đã đông nghịt phương tiện di chuyển, nối đuôi nhau hàng chục ki-lô-mét. Bởi đây là tuyến quốc lộ duy nhất chạy dọc bang Florida. Mắc kẹt trên cao tốc trong thời gian dài, người thân của chị Sương đành quyết định quay đầu, ở nhà cố thủ, chờ cơn bão qua đi. Vì thế, mãi đến tối 10/10, chị Sương mới nhận được một ít thông tin mà người thân gửi đến. Người dân ồ ạt sơ tán khiến cao tốc ùn tắc kéo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp). "Liên lạc với gia đình trong thời điểm này rất khó khăn. Đợt bão hồi tháng 9, người thân của tôi cũng bị mất điện suốt 4 ngày. Gia đình ở Việt Nam hiện rất lo lắng, bởi Milton được dự báo sẽ gây hại rất lớn đến đời sống của người dân", chị Sương nói. Người thân của chị Sương có 2 người lớn và 1 trẻ 7 tuổi. Cả nhà cũng có gia đình sống ở California nhưng không thể di tản đến đây vì khoảng cách quá xa. "Trận bão Helene hồi tháng 9 khiến cây cối bị ngã, các biển hiệu bong tróc, hư hỏng nặng nhưng gia đình vẫn ổn. Nhưng cơn bão Milton rất mạnh, nên chúng tôi rất lo lắng cho người thân của mình. Hiện tại, mọi người đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, áo phao để cố thủ trong nhà", chị Sương chia sẻ. Đợt bão Helene khiến nhiều biển hiệu bong tróc (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Không riêng chị Sương, nhiều người Việt trong nước cũng đang lo "sốt vó" khi không liên lạc được với người thân sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của cơn bão. Chị Huyền Nguyễn (sống tại California, Mỹ) đang cố cập nhật tình hình với cháu gái sống tại Tampa (Florida). Để di chuyển từ Florida đến California, người đi ô tô phải mất đến 40 giờ để đến nơi. Vì thế, trong tình huống cấp bách này, chị Huyền và gia đình chỉ có thể mong cháu gái được trú ẩn ở nơi an toàn. "Đi hoặc là chết, đó là câu nói mà chính quyền kêu gọi người dân di tản đến nơi trú ẩn an toàn mà họ bố trí hoặc khu vực khác không chịu ảnh hưởng của bão. Tất cả trường học đều phải đóng cửa, hàng quán, nhà ở cũng được người dân cố định để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão. 4 cây cầu ở Tampa cũng đã đóng vì quá nguy hiểm", chị Huyền cho hay. Sáng 10/10, Florida đã ghi nhận những ảnh hưởng đầu tiên do cơn bão Milton gây ra. Theo dữ liệu cảm biến từ Whisker Labs, bão Milton đã làm mất điện của hơn 1,6 triệu người dân trong tiểu bang Florida. Nhà của người dân tại Fort Myers (Florida) bị phá hỏng nặng nề do lốc xoáy trước khi bão Milton đổ bộ (Ảnh: Joe Raedle). "Nếu bạn ở trong một ngôi nhà một tầng và có một đợt sóng cao 4,5m ập đến, nghĩa là nước sẽ tràn vào ngay lập tức và bạn sẽ không có nơi nào để đi. Ngôi nhà mà bạn đang ở cuối cùng sẽ trở thành một chiếc quan tài", Jane Castor, thị trưởng thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ, cảnh báo vào ngày 9/10. Trước đó, Thị trưởng Castor cũng cảnh báo những người từ chối sơ tán rằng họ có thể chết trong nhà của mình khi bão Milton ập đến. Siêu bão Milton đã khiến các nhà khí tượng học bất ngờ khi mạnh lên từ một cơn bão nhiệt đới thành cơn bão cấp 5 chỉ trong hai ngày. Dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ gần Tampa vào cuối ngày 9/10 (giờ Mỹ). Hơn 1 triệu người dân ở bang Florida đã được yêu cầu sơ tán trước cơn bão Milton, cơn bão được dự đoán là cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ. "Đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Florida trong hơn một thế kỷ", Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo hôm 8/10. Thống đốc Ron DeSantis kêu gọi người dân Florida chú ý tới cơn bão này, đồng thời cảnh báo thời gian để sơ tán an toàn đang cạn dần. "Nếu bạn định ra ngoài, hãy ra ngoài ngay bây giờ. Hầu như mọi nơi trên bờ biển phía tây Florida đều có thể hứng chịu một đợt sóng lớn", ông DeSantis cho biết. Liz Alpert, thị trưởng Sarasota, nói với NBC News rằng "không thể sống sót" trong cơn bão Milton, do vậy người dân "phải sơ tán".