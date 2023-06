Bảo mật dữ liệu: bảo vệ tài nguyên số quốc gia

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch, UBND TP.HCM cho biết: “Đối với TP.HCM trong thời gian vừa qua, Thành phố đang nỗ lực tập trung đẩy mạnh quá trình thực hiện chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Trong đó, việc hình thành các kho dữ liệu dùng chung, các vấn đề liên quan đến tích hợp, chia sẻ khai thác dữ liệu là vấn đề nhiệm vụ hàng đầu Thành phố đang thực hiện, bên cạnh đó các bài toán thách thức về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cực kỳ quan trọng và thiết yếu mà Thành phố rất quan tâm”.

“Ngoài các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn an ninh thông tin mà Thành phố ban hành, Thành phố tổ chức các hoạt động về diễn tập an toàn an ninh thông tin, là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Cục An toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, tổ chức, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực an toàn - an ninh thông tin nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng phát hiện và xử lý sự cố cho đội ứng cứu sự cố của Thành phố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin; phát hiện kịp thời các điểm yếu về Con người, Công nghệ, Quy trình để có biện pháp gia cố, cải thiện, tăng khả năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời khi có tấn công xảy ra. Thành phố luôn quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ cán bộ công chức nhất là cán bộ công chức chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Năm 2022, đã đào tạo 1.591 cán bộ, công chức, viên chức về lĩnh vực công nghệ thông tin”., ông Dương Anh Đức cho biết thêm.