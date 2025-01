‘Bão lửa’ càn quét như địa ngục ở Bắc Los Angeles

Ngày 22-1, đám cháy rừng mới bùng phát ở phía Bắc Los Angeles – Mỹ, nhanh chóng lan rộng hơn 32 km vuông, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán. Đám cháy được đặt tên Hughes, mạnh lên vào khoảng 10 giờ 42 phút ngày 22-1 (giờ địa phương) tại khu vực đường Lake Hughes gần Hồ Castaic, cách trung tâm TP Los Angeles (bang California, Mỹ) khoảng 80 km về phía Tây Bắc. Ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi những sườn đồi gần hồ Castaic, lan nhanh và bao phủ hơn 3.200 ha trong vòng vài giờ. Đám cháy càng khó khống chế hơn khi khu vực đang chịu tác động của gió Santa Ana thổi mạnh và thời tiết hanh khô. Đáng lo ngại là đám cháy Hughes chỉ cách nhà máy điện Castaic vài km về phía Đông Nam, theo truyền thông Mỹ. Sở Điện nước TP Los Angeles (LADWP) chưa trả lời các câu hỏi về việc liệu nhà máy cũng như lưới điện California có bị ảnh hưởng hay không. Hình ảnh trên đài truyền hình KTLA cho thấy trực thăng lấy nước từ một hồ nước để dập tắt đám cháy trong khi máy bay thả chất chống cháy xuống các ngọn đồi. Ngọn lửa lan ra đến mép nước. Đường liên bang 5, xa lộ chính Bắc-Nam ở miền Tây nước Mỹ, đã bị phong tỏa ở các khu vực đèo núi do tầm nhìn kém vì khói - Cảnh sát tuần tra đường bộ California cho biết. Đám cháy Hughes bùng phát ở Castaic vào ngày 22-1. Ảnh: Los Angeles Daily News/SCNG Ảnh: Los Angeles Daily News/SCNG Chỉ trong vài giờ hôm 22-1, đám cháy mới đã lan rộng hơn một nửa so với đám cháy Eaton, một trong hai đám cháy lớn đã tàn phá khu vực Los Angeles. Trưởng phòng Cứu hỏa quận Los Angeles Anthony Marrone cho biết: "Hỏa hoạn bùng phát do gió. Hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế". Nhà chức trách cảnh báo người dân ở khu vực hồ Castaic thuộc hạt Los Angeles rằng họ đang phải đối mặt với "mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng", trong khi phần lớn Nam California vẫn nằm trong "Cảnh báo Cờ đỏ" (mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng). Ông Robert Luna, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, cho biết 31.000 người đang phải sơ tán bắt buộc và 25.000 người đang phải tuân theo cảnh báo sơ tán. Máy bay chữa cháy thả chất chống cháy. Ảnh: Los Angeles Daily News/SCNG Theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire), do cảnh báo cờ đỏ, khoảng 1.100 lính cứu hỏa được triển khai khắp Nam California sẵn sàng ứng phó khi các đám cháy lan nhanh. Riêng tại đám cháy Hughes, 4.000 lính cứu hỏa đã được điều động. Lính cứu hỏa sẽ tập trung vào việc thiết lập một vành đai xung quanh đám cháy và kiểm soát các điểm nóng trong đêm. Theo hãng tin Reuters, Nam California đã không có mưa đáng kể trong 9 tháng, khiến tình hình thêm nguy hiểm. Dự báo cho biết có mưa từ ngày 25-1 đến ngày 27-1, có thể "giải cứu" cho lính cứu hỏa. Cal Fire thông báo giữa lúc đám cháy mới hoành hành, hai đám cháy trước đó tàn phá Los Angeles đã được kiểm soát chặt chẽ hơn. Đám cháy Eaton thiêu rụi 57 km2 về phía Đông Los Angeles được kiểm soát 91%. Trong khi đó, đám cháy Palisades lớn hơn, thiêu rụi 95 km2 ở phía Tây Los Angeles, chỉ được kiểm soát 68%. Kể từ khi bùng phát vào ngày 7-1, hai đám cháy này thiêu rụi một khu vực có diện tích gần bằng Washington, D.C., khiến 28 người thiệt mạng và làm hư hại, phá hủy gần 16.000 công trình. Theo ước tính của nhà dự báo tư nhân AccuWeather, thiệt hại và tổn thất kinh tế do thảm kịch này lên tới hơn 250 tỉ USD.