Bão Kong-rey có thể vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Trà Mi đã thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Cơ quan khí tượng đang theo dõi sát sao cơn bão Kong-rey mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện nay đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Hồi 4h ngày 28/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 108,4 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, suy yếu và tan dần. Bãi biển Thuận An - Phú Thuận (Thừa Thiên Huế) tan hoang sau bão Trà Mi (Ảnh: Minh Hồ). Dự báo, tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 28 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Các vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau đều bị ảnh hưởng, sức gió mạnh cấp 5-9. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết trung tâm đang theo dõi sát diễn biến cơn bão Kong-rey ở vùng biển ngoài xa phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Theo ông Tuấn, cường độ bão Kong-rey tiếp tục mạnh thêm và dự báo di chuyển về phía Tây. Không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ tiệm cận vào khu vực Biển Đông.