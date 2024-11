Bão Kong-rey bất ngờ chuyển hướng, không đổ bộ Trung Quốc

(NLĐO) – Theo cập nhật mới nhất, bão Kong-rey có khả năng không đổ bộ Trung Quốc đại lục như dự báo trước đó. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, thay vì đổ bộ vào bờ biển phía Đông Trung Quốc, bão Kong-rey lại bẻ ngược ra biển và hướng tới Nhật Bản vào cuối ngày 1-11. Dù đã mất bớt sức mạnh trong lúc di chuyển băng qua đảo Đài Loan (Trung Quốc), Kong-rey vẫn là bão nhiệt đới mạnh khi đi vào eo biển Đài Loan, mang theo mưa to gió lớn cho tỉnh Phúc Kiến.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết dự kiến bão Kong-rey sẽ di chuyển về phía Bắc rồi Đông Bắc với sức gió lên tới 184 km/giờ gần tâm bão. "Do ảnh hưởng bão Kong-rey, dự kiến đến tối 1-11, sẽ có mưa lớn ở nhiều khu vực của Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô" - Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay. Trong đó, lượng mưa ở một số nơi tại Chiết Giang và Thượng Hải có thể lên đến 450 mm.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành cảnh báo lũ cho Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến từ ngày 31-10, theo Tân Hoa Xã. Đường phố ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngổn ngang trong ngày 1-11. Ảnh: CNA Trong khi đó, tại Đài Loan, các văn phòng cùng thị trường tài chính đã mở cửa lại nhưng gần 200 chuyến bay vẫn bị hủy trong ngày 1-11 do ảnh hưởng bão Kong-rey. Bão Kong-rey đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông thưa dân và nhiều núi của Đài Loan vào chiều 31-10, trở thành bão lớn nhất trong gần 30 năm qua đổ bộ hòn đảo này. Chính quyền Đài Loan cho biết sức tàn phá của bão Kong-rey khiến 2 người thiệt mạng và 515 người khác bị thương. Bão Kong-rey với sức gió giật 130km/giờ đã quét qua khu vực đô thị Đài Bắc từ đêm 31-10 đến ngày 1-11, làm đổ hơn 2.000 cây và hàng trăm biển báo đường phố. Dù cơn bão đã rời Đài Loan nhưng đường phố tại đây vẫn ngổn ngang, gây tắc nghẽn giao thông. Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đã hoạt động trở lại bình thường.