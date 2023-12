Bão Jelawat suy yếu trước khi vào Biển Đông

Bão Jelawat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu trước khi vào Biển Đông (Ảnh: VNDMS).

Trên đất liền, một đợt không khí lạnh tăng cường khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ rạng sáng 19/12. Những ngày tới, khu vực tiếp tục rét đậm, rét hại kèm theo mưa nhỏ khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C; riêng khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C nguy cơ gây ra hiện tượng băng giá và sương muối.