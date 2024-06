Bao giờ Goo Hye Sun mới ngừng giả dối?

Câu chuyện kẻ yếu vươn lên từ đáy xã hội, truyện cổ tích nàng lọ lem đổi đời khi tìm được định mệnh đời mình hay "nàng cỏ" Geum Jan Di dũng cảm vượt lên số phận để có cái kết trọn vẹn bên người thừa kế tập đoàn trong Vườn Sao Băng... luôn là những đề tài hấp dẫn đối với khán giả.

Sở dĩ motip này luôn được lòng công chúng vì nó nói lên tiếng lòng và gieo hi vọng cho phe yếu thế - tầng lớp thường xuyên chịu thiệt và được cho là nạn nhân của kẻ mạnh. Song, sợi dây vô hình ở ranh giới công lý - bất công, thật - giả luôn quá mong manh.

Goo Hye Sun từng đổi đời nhờ vai diễn kinh điển Geum Jan Di của Vườn Sao Băng, và nhiều năm qua khán giả vẫn coi cô như một biểu tượng đại diện cho hình ảnh nữ chính mạnh mẽ vươn lên dù bị chèn ép.

Thế nhưng dõi theo cuộc đời của nữ diễn viên này suốt nhiều năm và vô số thị phi xoay quanh đó, không ít người hâm mộ phải ngẫm nghĩ lại có lẽ cô đã quá đắm chìm vào "vai diễn" nạn nhân trong suốt bao năm cuộc đời.

"Mỹ nhân nói dối" là biệt danh giới giải trí ngầm đặt cho Goo Hye Sun. "Tôi giải nghệ vì luôn bị ghét bỏ và hiểu lầm khi còn là diễn viên", "Goo Hye Sun bị chồng cũ Ahn Jae Hyun khởi kiện vì bị bôi nhọ nhân phẩm", "Goo Hye Sun bị kiện bóng gió đổ oan cho nữ đồng nghiệp làm 'tiểu tam'"...

Và cho đến gần đây, hình ảnh nữ diễn viên giả nghèo giả khổ trên sóng truyền hình cũng khiến người hâm mộ phải ngao ngán. Khi nào Goo Hye Sun mới thôi diễn vai nạn nhân trong chính cuộc đời mình?

Vườn Sao Băng phiên bản Hàn Quốc do đài truyền hình KBS sản xuất và phát sóng năm 2009 có thể được coi là "one-hit wonder", giúp không chỉ dàn sao chính như Lee Min Ho, Goo Hye Sun, Kim Hyun Joong... mà còn cả các diễn viên phụ như Kim So Eun, Lee Min Jung cũng được đổi đời.

Song thay vì thừa thắng xông lên như các đồng nghiệp khác, Goo Hye Sun lại chững lại nhiều năm trong sự nghiệp. Lee Min Ho giờ đây là siêu sao châu Á, Kim Hyun Joong từng có thời hoàng kim trước khi dính scandal, Kim Bum hay Kim So Eun, Lee Min Jung đều có được vị thế vững chắc trong làng giải trí.

Riêng nữ chính Goo Hye Sun lại trượt dài dù không dính bất cứ bê bối chấn động nào. Lý do gì khiến danh tiếng của nữ diễn viên này tuột dốc?

Trước hết, nguyên nhân đầu tiên khiến nữ diễn viên sinh năm 1984 chưa một lần bật lên được sau Vườn Sao Băng là ảo tưởng sức mạnh. Mặc dù giành được thành công lớn nhờ vai Geum Jan Di, Goo Hye Sun xưa nay vẫn bị nhận xét là yếu kém về kỹ năng diễn xuất.

Lối diễn trợn mắt và biểu cảm một màu khiến nữ nghệ sĩ này bị đóng khung, khó thoát khỏi hình mẫu nữ chính vượt khó và không có tính đột phá dù cô cũng từng thử sức với nhiều vai diễn khác nhau trong Take Care of Us, Captain (2012), Angel Eyes (2014), Blood (2015)...

Nhưng thay vì trau dồi và tu luyện một kỹ năng hoàn chỉnh, minh tinh này lại sa đà vào tham vọng thể hiện bản thân như 1 nghệ sĩ đa năng.

Vừa thử sức với ca hát, sáng tác vừa đóng phim, làm đạo diễn phim, viết kịch bản, viết sách cho đến mở triển lãm hội họa, lại còn có thành tích học tập đáng nể, Goo Hye Sun thường xuyên lên mặt báo trong hàng loạt mẩu tin khen ngợi từ giới truyền thông.

Từ khóa gắn liền với cô luôn là "nghệ sĩ đa-zi-năng", "đa tài". Tuy nhiên nhìn lại thành tích về doanh số của những sản phẩm sách, tranh hay độ thành công của những MV ca nhạc hay bộ phim do chính cô chỉ đạo sản xuất, khán giả đều có thể thấy rõ ràng được khả năng hạn chế của Goo Hye Sun.

Những tác phẩm có thành tích khả quan của Goo Hye Sun chỉ được đếm trên đầu ngón tay, và phần đa khán giả ủng hộ cô vì vẫn còn yêu mến "nàng cỏ" Vườn Sao Băng nhiều năm trước. Người hâm mộ dần thất vọng khi chứng kiến Goo nhiều năm sa đà vào việc thể hiện bản thân nhưng chưa bao giờ làm tốt ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Các bộ phim truyền hình có sự tham gia của Goo Hye Sun đều dừng lại ở tỷ suất người xem chạm đáy, đến mức cô bị gán cho biệt danh là "thuốc độc rating".

Ngay cả bộ phim Blood năm 2015 cũng bị chê là thảm họa và chỉ được cứu cánh nhờ chuyện "phim giả tình thật" giữa cô với chồng cũ Ahn Jae Hyun.

Nhưng kỹ năng yếu kém chưa phải là yếu tố lớn nhất khiến khán giả dần mất thiện cảm và ngao ngán lướt qua Goo Hye Sun trên màn ảnh nhỏ.