Báo động đỏ cấp cứu sản phụ đờ tử cung do rau tiền đạo, rau bong non

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ca bệnh nặng được chuyển từ tuyến dưới lên. Bệnh nhân là Lò Thị B, Sóc Sơn, Hà Nội. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất máu quá nhiều sau mổ đẻ lần đầu vì rau tiền đạo và rau bong non. Khi được chuyển đến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội bệnh nhân đã trong trạng thái mạch nhỏ khó bắt, huyết áp tụt thấp khó xác định. Ngay lập tức, Khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện và nhanh chóng xác định đây là trường hợp cấp cứu sản khoa nặng, bệnh nhân đang trong tình trạng sốc mất máu, có nguy cơ tử vong nếu không can thiệp khẩn trương.

Kíp bác sĩ BVPS Hà Nội thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, BSCKII Đỗ Xuân Vinh - Trưởng khoa A2 và các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức tích cực chống độc tập trung hội chẩn bệnh nhân, xin ý kiến hội chẩn của Ths.BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh – Phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Các bác sĩ vừa tiến hành hồi sức, vừa tiến hành truyền máu bổ sung vừa phẫu thuật kiểm tra nguyên nhân để cầm máu. Bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu do tổn thương dập nát cơ thẳng to và đờ tử cung gây chảy máu rất nhiều vào ổ bụng (ổ bụng có khoảng hơn 2000ml máu). Sau khoảng 1giờ 30 phút giành giật sự sống cho người bệnh, ê kíp bác sĩ đã phẫu thuật thành công, cứu sống, bảo tồn được tử cung cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. BSCKII Đỗ Xuân Vinh khuyến cáo phụ nữ mang thai nên theo khám và theo dõi thai kỳ đầy đủ để chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh lý. Các bệnh viện tuyến dưới cần hội chẩn sớm với bệnh viện tuyến trên và chuyển viện kịp thời. Theo GĐXH