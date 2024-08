Bánh trung thu bình dân lên ngôi

Các siêu thị đang đẩy mạnh quảng bá và bán bánh trung thu. Ảnh: THANH NHÂN

Bà Hoàng Ngọc Thanh, Giám đốc Kinh doanh Bánh mứt Thành Long, một trong những nhà sản xuất bánh trung thu lâu đời nhất TP HCM, cho biết năm nay đơn vị cung ứng ra thị trường hơn 8 loại mẫu hộp bánh trung thu mới, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Giá các bộ hộp biếu tặng đa dạng, từ 150.000 - 850.000 đồng/hộp, tùy loại hộp 2 bánh hoặc 4 bánh.

Điểm khác biệt của bánh trung thu Thành Long là các loại nguyên liệu chính được công ty trực tiếp chế biến và sản xuất theo bí quyết gia truyền nên có hương vị riêng, đậm chất truyền thống.

Bên cạnh các DN chuyên về bánh, một số hệ thống bán lẻ cũng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng bánh trung thu của nhà cung cấp lẫn dòng bánh mang hàng nhãn riêng của siêu thị với giá bình dân. Đơn cử, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (sở hữu GO!, Big C...) có chương trình "Tiệc trăng vẹn tròn" với 19 loại bánh trung thu của các thương hiệu với giá từ 29.000 - 99.000 đồng/cái, tương đương 240.000 - 500.000 đồng/hộp. Đồng thời, ưu đãi đồng giá 55.000 đồng và 65.000 đồng cho dòng bánh trung thu tươi thương hiệu GO!.