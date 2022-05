Bánh mì Việt trên đất Mỹ và chuyện nhập gia tùy tục

Giống Paul Phạm, Cassie Ghaffar cũng có ý định mở rộng phạm vi kinh doanh của mình. Cuối tháng 2/2021, cô cùng đối tác kinh doanh Sandy Nguyen khai trương nhà hàng Saigon Hustle tại khu phố Oak Forest của Houston.

Cassie chia sẻ: “Đối với nhiều thực khách không phải người Việt Nam, việc đi cả quãng đường đến khu phố Tàu để tìm quán Việt rất bất tiện, vì nhiều nơi không có thực đơn viết bằng tiếng Anh. Mà những nhà hàng Việt cao cấp thì lại rất đắt đỏ. Kết hợp với mô hình drive-thru sẽ vừa dễ dàng, vừa giúp nhiều người có cơ hội thưởng thức ẩm thực Việt hơn”.

Nhà hàng của cô chủ yếu phục vụ các món ăn cơ bản đến từ Việt Nam như bánh mì, bún và cơm. Nhìn từ bên ngoài, Saigon Hustle trông rất giống quầy ăn phục vụ khách ngồi trong xe từ những năm 1950, với mái hiên lớn được trang trí bằng hình những quả thanh long và khu vực rộng rãi để đỗ ô tô. Chi nhánh duy nhất này của Saigon Hustle đang trên đà đạt doanh thu 1,8 triệu USD trong năm nay. Tiếp nối thành công, Cassie Ghaffar và Sandy Nguyễn có kế hoạch mở rộng quy mô nhà hàng trên khắp nước Mỹ, trong vòng hai đến ba năm tới.

Cassie Ghaffar (trái) và Sandy Nguyen (phải), cùng điều hành nhà hàng Saigon Hustle theo mô hình drive-thru. Ảnh: Annie Mulligan/NYT

Trong khi đó, ở đất nước hàng xóm Canada, câu chuyện bánh mì Việt Nam theo kiểu drive-thru có chút khác biệt. Hành trình đưa ẩm thực Việt vào ngành công nghiệp thức ăn nhanh của Kenny To và Hien Nguyen, chủ nhà hàng To Me Vietnamese Sub ở thành phố Calgary, không bắt đầu vì cơn sóng đại dịch. Họ được truyền cảm hứng bởi Tim Hortons - một biểu tượng của Canada.

Ông Kenny năm nay đã 60 tuổi, chia sẻ: “Sáng nào tôi cũng phải uống cà phê ở quầy drive-thru của Tim Hortons. Vì nó rất thuận tiện, cuộc sống hàng ngày của tôi không thể thiếu nó được. Và thế là tôi nghĩ, sao không áp dụng cách này để bán đồ ăn Việt?”.

To Me Vietnamese Sub mới khai trương tháng 10/2022, đa phần bán bánh mì và chả giò. Ông Kenny cho biết, những món ăn này đều dễ đóng gói và mang đi nên rất phù hợp với hình thức bán drive-thru. Tuy nhiên, cửa hàng của ông nhận làm bánh theo yêu cầu và chỉ chế biến sau khi khách gọi, nên vẫn không thể nhanh chóng như hamburger và khoai tây chiên.

“Đầu tiên chúng tôi nướng vỏ bánh, còn phần thịt thì phải làm cẩn thận mới đúng vị” - ông nói, “Đôi khi, có những khách phải chờ đến tận 30 phút”.

Có thể phát triển bánh mì bằng mô hình drive-thru?

Bất chấp nhiều khó khăn về vấn đề nguyên liệu, có một cửa hàng món ăn Việt Nam đã thành công mở rộng quy mô trên khắp nước Mỹ: Lee’s Sandwiches. Nhà hàng này lần đầu đón khách vào năm 1983, do Ba Le và Hanh Nguyen làm chủ sở hữu. Ngày nay, có 62 chi nhánh của thương hiệu Lee’s Sandwiches trải dài khắp 8 tiểu bang ở Hoa Kỳ, bao gồm cả những bang lớn như California, Nevada, Oklahoma và Texas. Trong đó, một số chi nhánh cũng đã bắt đầu triển khai hình thức drive-thru.