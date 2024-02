Bảng xếp hạng V.League 2023-2024 sau vòng 11

Bám đuổi ngay phía sau là câu lạc bộ Bình Dương. Đội bóng đất Thủ đã vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 1-0, qua đó vươn lên từ vị trí thứ 3 lên xếp hạng 2, kém Nam Định 2 điểm.

Với Thanh Hoá, thất bại 1-3 trước Công an Hà Nội khiến đội bóng xứ Thanh bị tụt xuống đứng thứ 4, xếp sau chính đối thủ. Cả 2 đội cùng có được 21 điểm nhưng Công an Hà Nội được xếp trên do có hiệu số tốt hơn.