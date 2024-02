Bảng xếp hạng V.League 2023-2024 sau vòng 10

3 vị trí sau đó vẫn lần lượt thuộc về các đội Bình Dương, Bình Định và Công an Hà Nội khi cả 3 đội bóng đều có được chiến thắng ở vòng đấu này. Trong khi Bình Dương vượt qua Thể Công Viettel với tỉ số 1-0, Bình Định thắng Nam Định thì Công an Hà Nội cũng vượt qua Sông Lam Nghệ An trên sân của đối thủ với tỉ số 0-1.

Đáng chú ý, với chiến thắng 3-1 trước TPHCM, Hà Nội FC đã áp sát top 5. Ba điểm có được ở vòng 9 giúp đương kim Á quân vươn lên từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 6. Đoàn quân của huấn luyện viên Daiki Iwamasa có 13 điểm sau 10 trận, kém đội xếp ngay trên là Công an Hà Nội 5 điểm.