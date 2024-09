Bảng xếp hạng 10 đội nhì Vòng loại U20 châu Á: U20 Việt Nam bị loại

U20 Việt Nam không thể lọt vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại Vòng loại U20 châu Á 2025. Trận thua U20 Syria khiến U20 Việt Nam rơi vào thế khó. Ảnh: Mai Hương U20 Việt Nam thua 1 trận ở bảng A Vòng loại U20 châu Á 2025, và về nhì sau U20 Syria - đội toàn thắng cả 4 trận. Ở vòng loại có tổng cộng 10 bảng đấu, trong đó 5 bảng có sự tham gia của 5 đội; 5 bảng chỉ có 4 đội góp mặt. Do các bảng có số lượng đội khác nhau nên việc xét thành tích của 10 đội nhì bảng sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, ở các bảng đấu có 5 đội, kết quả khi đội nhì bảng gặp đội đứng thứ 5 của bảng đó sẽ không được tính. Với U20 Việt Nam, điều đó có nghĩa là kết quả trận gặp U20 Bhutan sẽ không có ý nghĩa gì khi tổng xét các đội nhì bảng. Đáng nói đây là trận thắng đậm nhất của U20 Việt Nam tại vòng loại (5-0). Do đó hiệu số của thầy trò Hứa Hiền Vinh bị giảm đáng kể. So với hai đội có cùng 6 điểm là U20 Thái Lan và U20 Jordan xếp trên thì U20 Việt Nam bị lép vế. Khá đáng tiếc khi U20 Việt Nam đã có 7 lần liên tiếp vượt qua vòng loại U20 châu Á từ năm 2010 đến 2023. Lần gần nhất U20 Việt Nam không vượt qua vòng loại là vào năm 2008. Như vậy, 16 đội, bao gồm cả chủ nhà Trung Quốc, sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Trong đó 10 đội đầu bảng là: Syria, Uzbekistan, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Triều Tiên, Indonesia, Iran, Iraq, Nhật Bản, Qatar. 5 đội nhì bảng là Yemen, Kyrgyzstan, Australia, Thái Lan, Jordan. U20 Việt Nam đứng thứ 6 trong số 10 đội xếp hạng hai. Đồ họa: Chi Trần