Bằng Kiều không quan tâm điểm hỏa lực

Anh tài Bằng Kiều “giấu mình” suốt quá trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG). Mãi tới công diễn cuối cùng trước vòng chung kết anh mới khoe tài nhảy kiểu Michael Jackson khá nhuần nhuyễn. Trước đó không có một khoảnh khắc tập luyện nào được hé lộ. Chứng tỏ “ngón nghề” này anh đã sở đắc từ trước khi tham gia chương trình? Hóa ra không phải, bởi trước khi quay hình, anh chỉ có 2 buổi tập với biên đạo và một tuần tự tập. Anh chia sẻ thần tượng Michael Jackson từ nhỏ, nhưng biết mình không có khiếu nhảy nên chỉ nghe Michael Jackson hát mà chưa tập nhảy theo bao giờ. Lần này anh quyết chọn phong cách Michael Jackson để trình diễn là vì: “Tôi muốn thử thách bản thân. Và cũng vì đây là phong cách cực khó về chi tiết, nhưng lại dễ nhận diện nhất”.

Bằng Kiều để dành tiết mục "cosplay" Michael Jackson tới sát chung kết mới tung ra. Ảnh: BTC Về lý do tham dự ATVNCG, Bằng Kiều nói chương trình khá thú vị, ở đó mỗi cá nhân sẽ được thể hiện những kỹ năng đôi khi vượt ra khỏi chính tưởng tượng của họ. “Quan trọng hơn cả, đây là cơ hội để các nghệ sĩ đến gần khán giả và làm mới mình, vượt qua giới hạn bản thân thông qua thử thách của chương trình,” anh nói. Dù là một trong số những anh tài nhiều tuổi nhất chương trình nhưng trước câu hỏi tuổi tác ảnh hưởng tới phong độ thi đấu, anh cười và đặt câu hỏi ngược lại: “Bạn có thấy Bằng Kiều bị ảnh hưởng bởi tuổi tác khi tham gia ATVNCG không? Thật sự là vẫn còn nhiều kỹ năng chưa kịp làm thì chương trình đã hết”. Anh cũng khẳng định chưa bao giờ coi tham gia chương trình là “thi đấu” và tập trung dựng bài cho anh em là chính. Do đó anh không thấy áp lực chút nào.

Bằng Kiều quan tâm tới việc dựng bài cho anh em hơn chuyện thắng thua. Ảnh: BTC. Trong chương trình, anh từng thể hiện tài nghệ thổi saxophone nhưng nếu ai biết Bằng Kiều suýt tốt nghiệp ngành trumpet của Nhạc viện Hà Nội (do nghe lời nhạc sĩ Dương Thụ, “Bằng Kiều” đã là “bằng” rồi nên khỏi cần “bằng cấp”) thì cũng sẽ không bất ngờ lắm. Anh còn biết chơi guitar, trống mà không có nhu cầu thể hiện, vì thấy chưa đủ độ “chông gai”.

Bằng Kiều trình diễn saxophone trong bài Buông ở tập 8 ATVNCG. Ảnh: BTC Khán giả trường quay cho thấy sự thiên vị với các anh tài trẻ hơn qua việc cho điểm. Có người cho rằng nghệ sĩ lớn tuổi tham gia ATVNCG chỉ làm nền cho các anh tài trẻ và đang phong độ mà thôi. Bằng Kiều lại cười: “Nếu được thế thì còn gì bằng. Tôi tham gia ATVNCG bởi thật lòng cũng muốn được chia sẻ những câu chuyện đời sống và kinh nghiệm nhiều năm ca hát với các đồng nghiệp trẻ. Tôi cũng có thể học hỏi được từ họ những kỹ năng nghề hiện đại, sáng tạo mới mẻ để tiệm cận khán giả đương thời”. Về được/mất gì khi tham gia chương trình, anh khẳng định “hầu hết là được”. “Được làm mọi điều mình muốn với nghệ thuật, được khán giả hiểu và yêu thương, được các đồng nghiệp trẻ quý mến... Mất thì không đúng, mà gọi là một chút ảnh hưởng bởi mọi lịch trình đã sắp xếp từ trước đều phải sắp lại hết. Và nhất là thương Colin, chàng trai thứ hai của Bằng Kiều, khi con tốt nghiệp cấp ba - một ngưỡng vô cùng quan trọng đối với các bạn trẻ ở Mỹ - nhưng bố đã không thể có mặt vì lịch ghi hình ATVNCG”, anh nói. Khi chia sẻ thông tin này với khán giả truyền hình, Bằng Kiều đã xúc động rơi nước mắt.

Bằng Kiều từng chia sẻ anh bị "vỡ mộng" vì tưởng mình là người vui tính nhất trong chương trình nhưng hóa ra không phải... Ảnh: BTC