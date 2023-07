Bằng Kiều cùng vợ cũ tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai

Your browser does not support the video tag.

Bằng Kiều hạnh phúc trong tiệc sinh nhật con trai thứ 3.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh đang cùng 3 con trai về Việt Nam để thăm người thân. Trong dịp này, cô cũng đưa các con tới gặp bố, ca sĩ Bằng Kiều. Dịp về Việt Nam này trùng thời điểm sinh nhật Kenzi, cậu con trai thứ 3 của họ. Chính vì vậy, cả hai tổ chức cho quý tử một buổi sinh nhật có đầy đủ cả bố và mẹ.

Buổi tiệc còn có sự xuất hiện của bạn gái mới và con trai út của Bằng Kiều. Anh đưa bé tới tham dự và chung vui với các anh. Khoảnh khắc cả 4 anh em vui vẻ bên nhau khiến cho khán giả không khỏi thích thú.