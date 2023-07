Băng giang hồ mang súng, áo chống đạn bị bắt trên cầu Rạch Miễu khai gì?

Tuy nhiên, khi lưu thông qua cầu, nhóm người này bị hàng chục công an chặn xe, trấn áp, nổ súng khống chế.

Video cảnh sát vây bắt nhóm giang hồ mang nhiều vũ khí trên cầu Rạch Miễu (Clip: Công an cung cấp/ Mỹ Tho 340 năm).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng, 25 viên đạn, quả nổ tự chế, bình xịt hơi cay, áo chống đạn, 2 túi chứa chất nghi là ma túy.