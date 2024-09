Bảng giá đất mới ở TPHCM: Phải hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi người dân

Quá trình điều chỉnh bảng giá đất phải hết sức cẩn trọng, xem xét kỹ lưỡng, tiếp tục theo dõi và đánh giá tác động một cách toàn diện, lắng nghe, nghiên cứu chọn phương án tối ưu nhất, phù hợp với tình hình thực tế TPHCM, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Phảixem xét kỹ lưỡng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận số 1060-KL/TU về chủ trương cần thiết điều chỉnh và cách thức thực hiện điều chỉnh bảng giá đất theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy tại hội nghị lần thứ 153 sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND TPHCM báo cáo về việc cho ý kiến xin chấp thuận chủ trương về sự cần thiết điều chỉnh và cách thức thực hiện điều chỉnh bảng giá đất theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND TPHCM, đã thảo luận và thống nhất kết luận. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Cán sự đảng UBND TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã nỗ lực, tập trung, quyết tâm cao trong việc nghiên cứu, xây dựng, để xuất điều chỉnh bảng giá đất theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với HĐND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thực hiện các bước chuẩn bị một cách dân chủ, công khai, minh bạch, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu; hồ sơ báo cáo, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy được chuẩn bị công phu, cung cấp thông tin khá đầy đủ, chi tiết, có thống kê số liệu, nêu từng phương án có so sánh đối chiếu, phân tích kỹ, đề xuất phương án chọn và đánh giá tác động nhiều chiều với nhiều nhóm đối tượng được điều chỉnh theo Luật Đất đai 2024. “Đây là nội dung rất quan trọng, nhạy cảm và rất phức tạp, có phạm vi, đối tượng chịu sự điều chỉnh rất lớn và có sự tác động đến các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất và tình hình kinh tế xã hội của TPHCM nhưng nhất thiết phải thực hiện. Bởi vì, khi Luật Đất đai năm 2024 đã có hiệu lực thi hành thì việc áp dụng bảng giá đất hiện nay của TPHCM không phù hợp quy định hiện hành”, kết luận nêu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh bảng giá đất theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND TPHCM là để bảng giá đất trên địa bàn từng bước tiệm cận với giá thị trường, để tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động kinh tế xã hội, tránh ách tắc trong giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các tổ chức, cá nhân và góp phần triển khai sớm các công trình, dự án quan trọng của TPHCM. Do đó, quá trình thực hiện phải hết sức cẩn trọng, xem xét kỹ lưỡng, tiếp tục theo dõi và đánh giá tác động một cách toàn diện, lắng nghe, tiếp thu, nghiên cứu chọn phương án tối ưu nhất, phù hợp với tình hình thực tế TPHCM, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, theo phương châm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Tiếp tục rà soát Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TPHCM tại tờ trình số 856-TTr/BCSĐ. Ban Cán sự đảng UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, các sở, ban, ngành có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, của Đảng đoàn HĐND TPHCM, của Ban Dân vận Thành ủy, nhất là các vấn đề cần quan tâm lưu ý, tiếp tục rà soát kỹ, hoàn thiện, khẩn trương triển khai các bước thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, ban hành bảng giá đất điều chỉnh và triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy lưu ý tăng cường phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội TPHCM, các địa phương, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, thực hiện đa dạng các tài liệu tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là các trường hợp bị ảnh hưởng tác động để đẩy mạnh công tác truyền thông một cách chặt chẽ, cụ thể, thông tin rõ ràng, thấu đáo, nêu rõ bối cảnh quá khứ, hiện tại và dự báo trong thời gian tới; việc xác định TPHCM không thể không thực hiện việc điều chỉnh bảng giá đất lần này là vì sự ổn định và phát triển của thành phố, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi thực hiện. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện giải quyết những nội dung vướng mắc làm cơ sở thực hiện việc tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hồ sơ sau ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành. Đồng thời, sớm nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện theo Luật Đất đai 2024 và các Nghị định của Chính phủ thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM; chủ động chuẩn bị kế hoạch xây dựng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 để áp dụng từ ngày 1/1/2026 với lộ trình, bước đi hết sức chặt chẽ, không để bị động, ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách pháp luật trên địa bàn thành phố. Quá trình triển khai thực hiện, cần chủ động dự báo các tình huống phát sinh phức tạp và hướng xử lý vấn đề phát sinh không mong muốn. Nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Cán sự đảng UBND TPHCM và các cơ quan, đơn vị phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuyên truyền về các giải pháp khẩn trương triển khai thực hiện Luật Đất đai 2024 nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân… Duy Quang