Bằng chứng người sinh năm Rồng tài năng và quyền lực

Ông nổi tiếng nhất với vai Michael Corleone trong bộ phim The Godfather (Bố già) phát hành năm 1972. Ngoài ra, ông cũng tham gia một số tác phẩm khác như Scarface, Heat, Serpico, The Irishman, Scent of a Woman…

Colin Farrell



"Trai hư" khét tiếng Hollywood Colin Farrell cầm tinh con Rồng. Ảnh: AP.

Vào đầu những năm 2000, nam diễn viên người Ireland Colin Farrell là một trong những "trai hư" khét tiếng nhất Hollywood. Anh chuyên đóng những vai có kinh phí lớn và lấp đầy các tờ báo lá cải bằng chuyện tình ái phong phú.

Anh ấy đã thể hiện sự đa năng của mình trong nhiều thập kỷ kể từ đó với những vai diễn sáng tạo và phù hợp hơn, củng cố vị trí của mình là một trong những diễn viên tài năng trên thế giới.

Anh đóng vai chính trong các bộ phim như Tigerland, SWAT, Miami Vice, Phone Booth, Alexander, The Batman và The Banshees of Inisherin... Farrell giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp, đáng kể nhất là hai Quả cầu vàng.

Farrell sinh ngày 31/5/1976 (Bính Thìn) tại Castleknock, Ireland.

Chuck Norris



Chuck Norris nổi tiếng cùng thời với Lý Tiểu Long. Ảnh: Getty Images.

Carlos Ray “Chuck” Norris sinh ra ở Oklahoma, Mỹ, vào ngày 10/3/1940. Ông cùng với Lý Tiểu Long đã truyền cảm hứng cho một thế hệ phim võ thuật tràn đầy năng lượng. Norris nổi tiếng nhờ bộ phim The Way of the Dragon vào năm 1972, đóng vai đối đầu với Lý Tiểu Long.

Ông còn tham gia Delta Force, Missing in Action và các phim truyền hình như Walker, Texas Ranger...

Ông không chỉ là bậc thầy kungfu lão luyện mà còn sáng tạo ra bộ môn võ thuật riêng, gọi là Chun Kuk Do.

Emma Stone



Emma Stone là một trong những mỹ nhân tuổi Rồng nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Reuters.