Bạn trai nói về chuyện chia tay Taylor Swift

Trong lịch sử tình trường phong phú của Taylor Swift, Joe Alwyn có lẽ là người đàn ông được cô yêu sâu đậm nhất, đồng thời là nguồn cảm hứng sáng tác lớn nhất cho giọng ca sinh năm 1989 tính đến hiện tại.

Khi mối quan hệ bắt đầu từ năm 2017, Taylor nhấn chìm người hâm mộ trong mật ngọt tình yêu với loạt ca khúc như Lover, London Boy, Paper Rings… Cô cũng sẵn sàng rời bỏ quê hương để chuyển đến sống cùng bạn trai kém tuổi ở London, Anh, và trở nên kín tiếng hơn để chiều lòng chàng thơ. Fan thậm chí đã mong chờ vào một đám cưới thế kỷ.



Taylor Swift và Joe Alwyn từng có hơn 6 năm rưỡi yêu nhau. Ảnh: Splash News.

Tuy nhiên, mơ mộng càng nhiều thì tỉnh giấc càng chua chát. Cặp đôi chia tay vào tháng 3/2023.

Dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp 6 năm là album kể tội người yêu cũ, The Tortured Poets Department (tạm dịch là Hội thi sĩ đọa đày), ra mắt vào nửa cuối tháng 4.

Hầu hết ca khúc trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của Taylor được cho là viết về Joe Alwyn, có thể kể đến The Black Dog, So Long, London, Loml, I Can Do It With a Broken Heart…