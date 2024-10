Bạn trai mới của Jennie (BLACKPINK) lộ diện?

Jennie (BLACKPINK) liên tiếp vướng phải những tin đồn tình ái trong thời gian gần đây. Vào ngày 4/10, hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jennie (BLACKPINK) vướng tin đồn hẹn hò với Kian84. Tin đồn bắt nguồn từ việc Kian84 xuất hiện trong chương trình Music Adventure By Accident. Ngôi sao truyền hình thực tế này đã đến Jamaica và tại đây, người dân địa phương đã hiểu nhầm anh đang hẹn hò với Jennie. Kian84 sau đó đã cố giải thích cho người dân địa phương rằng đó không phải sự thật. Tuy nhiên lý do vì sao Kian84 bị hiểu lầm đang hẹn hò với Jennie vẫn còn là ẩn số. Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong chương trình Music Adventure By Accident đầy đủ lên sóng vào ngày 6/10.

Người dân địa phương Jamaica...

... đã hiểu lầm rằng Jennie và Kian84 đang hẹn hò. Jennie sinh năm 1996 ở Seoul, Hàn Quốc và có tên đầy đủ là Kim Jennie. Nữ idol từng du học New Zealand trước khi trở về Hàn Quốc làm thực tập sinh tại YG Entertainment. Năm 2016, cô ra mắt với tư cách rapper chính của BLACKPINK. Jennie là biểu tượng phong cách, "thánh tạo trend" tại Kpop. Dù vướng phải nhiều ồn ào hẹn hò, lười nhảy, hút thuốc... nhưng sự nghiệp của Jennie vẫn vô cùng vững vàng. Cô từng công khai hẹn hò với Kai (EXO) và im lặng trước loạt bằng chứng hẹn hò G-Dragon, V (BTS). Kian84 có tên thật là Kim Hee Min, sinh năm 1984. Anh là họa sĩ webtoon nổi tiếng, đứng sau thành công của bộ truyện tranh đình đám được chuyển thể thành phim Fashion King. Bên cạnh đó, Kian84 còn là ngôi sao truyền hình thực tế kiếm MC nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc.

Jennie là nữ idol hàng đầu Kpop.

Kian84 là tác giả truyện tranh kiêm ngôi sao truyền hình thực tế. Theo Người đưa tin