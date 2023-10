Bạn trai của Quán quân The New Mentor Thu Trang tiết lộ về tiền thưởng 1 tỷ đồng

Chung kết The New Mentor 2023 diễn ra tại TP.HCM tối 15/10 kết thúc với chiến thắng thuộc về người mẫu Lê Thu Trang (đội Lan Khuê). Người mẫu Quang Sơn - bạn trai Lê Thu Trang bí mật có mặt để ủng hộ tân quán quân.

