Bạn trai của Jisoo (BLACKPINK): Không chỉ diễn hay, tốt tính mà còn có giọng hát cực ngọt

Bạn trai Jisoo khoe giọng hát ngọt ngào trên show truyền hình.

Trong một lần tham gia show truyền hình, Ahn Bo Hyun đã có dịp thể hiện khả năng ca hát của mình. Là một diễn viên, nhưng vocal của anh chàng cũng rất gì và này nọ. Song ca cùng đồng nghiệp ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, Ahn Bo Hyun cho thấy khả năng hát ổn định, giọng ca êm ái, dễ chịu.