Ban Tổ chức Olympic Paris 2024 xin lỗi về khủng hoảng quanh lễ khai mạc

Tại buổi họp báo ngày 28/7, bà Anne Descamps - phát ngôn viên của Thế vận hội - cho biết Ban Tổ chức không có ý thiếu tôn trọng bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào. Tuy nhiên, họ muốn gửi lời xin lỗi những người cảm thấy bị tổn thương bởi tiết mục gợi liên tưởng bức tranh The Last Supper (Bữa tối cuối cùng) của danh họa Leonardo da Vinci.

Ông Thomas Jolly (giám đốc nghệ thuật lễ khai mạc) phủ nhận tiết mục lấy cảm hứng từ bức tranh The Last Supper. Theo đại diện Ban Tổ chức, các màn biểu diễn mang đến thông điệp về sự tự do, bao dung, đa dạng văn hóa. Song, Ban Tổ chức không giải thích việc video lễ khai mạc biến mất khỏi kênh YouTube Olympics.

Buổi lễ khai mạc Olympic Paris 2024 kéo dài hơn 3 tiếng với 10 chương. Trong chương trình, Ban Tổ chức muốn truyền tải các nét văn hóa, nghệ thuật của nước chủ nhà đan xen các nghi thức diễu hành, châm đuốc. Song, lễ khai mạc năm nay có nhiều "sạn" như đọc nhầm tên quốc gia, treo ngược cờ…