Bản tin Xe cộ 5/10: Bán tải điện Cybertruck tiếp tục bị triệu hồi vì thiếu an toàn

Hai hãng sản xuất ôtô Toyota và Subaru hợp tác phát triển xe điện; Chi tiết Ford Territory phiên bản nâng cấp giữa vòng đời - Chi tiết Ford Territory phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Liên doanh Ford và Jiangling Motors vừa giới thiệu chiếc Equator Sport/Territory với nhiều cải tiến về thiết kế và vận hành. Chỉ 3 năm kể từ khi ra mắt, liên doanh giữa Ford và Jiangling Motors (JMC) lại vừa trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc Equator Sport, còn được biết đến với tên gọi Ford Territory tại Việt Nam. Chiếc SUV hạng C được nâng cấp mạnh mẽ về ngoại hình và kích thước, đồng thời bổ sung phiên bản PHEV với mức giá khởi điểm hơn 18.000 USD. Ford Territory có tổng chiều dài tăng thêm 55 mm, tuy nhiên trục cơ sở vẫn giữ nguyên 2.726 mm. Xe được bổ sung màu sơn xanh Wilderness Green và xám Cactus Gray. Điểm nổi bật nhất là cụm đèn trước LED giờ đây đã được tinh chỉnh sắc sảo hơn, kết nối với nhau bằng chi tiết lưới tản nhiệt tối màu thay vì lưới tản nhiệt cỡ lớn viền chrome. Ford Territory phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã có mặt tại các đại lý ở Trung Quốc với mức giá dao động trong khoảng 126.800 - 165.500 nhân dân tệ (tương đương 18.100 USD đến 23.500 USD). - Mercedes-Benz GLC Coupé và GLE Coupé đối mặt với nguy cơ bị ngừng sản xuất Theo Autocar, Mercedes-Benz có thể sẽ ngừng sản xuất các mẫu GLC Coupé và GLE Coupé khi hãng tiếp tục tinh giản dòng sản phẩm của mình phục vụ cho quá trình điện khí hóa. Hai mẫu SUV coupé sử dụng động cơ đốt trong của Mercedes là GLC Coupé và GLE Coupé đang “đứng đầu danh sách” các mẫu xe có khả năng bị ngừng sản xuất. Quyết định giảm số lượng các mẫu xe Mercedes được đưa ra khi công ty đầu tư mạnh vào việc phát triển các mẫu xe điện mới. Một nguồn tin từ trụ sở chính của hãng cho biết, thương hiệu ô tô Đức sẽ sớm có thông báo về việc tinh giản các dòng xe. Mặc dù không khẳng định chắc chắn việc GLC Coupé và GLE Coupé sẽ bị khai tử nhưng nguồn tin này tiết lộ rằng “mọi mẫu xe đều đang được xem xét” và đây là “một quy trình liên tục”. Trước đó, công ty đã loại bỏ C-Class Coupé và S-Class Coupé động cơ đốt trong cùng với CLS và xe bán tải X-Class khỏi dòng sản phẩm của mình trong những năm gần đây. GLC Coupé thế hệ thứ hai vừa ra mắt vào năm 2023, GLE Coupé đã qua một chặng đường dài hơn khi ra mắt phiên bản nâng cấp (facelift) cùng năm và thế hệ C167 xuất hiện lần đầu từ năm 2019. Được biết, dòng A-Class ban đầu dự kiến ngừng sản xuất trong năm nay, nhưng đã được gia hạn đến năm 2026. Mercedes-Benz cũng chuẩn bị ra mắt các mẫu xe mới trong năm 2024, trong đó có CLA thế hệ thứ ba đã được nhá hàng trước phiên bản Concept vào tháng 9/2023. - Hai hãng sản xuất ôtô Toyota và Subaru hợp tác phát triển xe điện Trong bối cảnh giá xe điện vẫn còn cao, hai hãng Toyota và Subaru đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian phát triển bằng cách tiêu chuẩn hóa các linh kiện quan trọng. Theo tờ Nikkei, hai hãng sản xuất ôtô Toyota Motor và Subaru sẽ cho ra mắt một mẫu xe điện phát triển chung tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu vào năm 2026. Hoạt động sản xuất dự kiến bắt đầu vào khoảng tháng 1/2026 tại nhà máy Yajima của Subaru ở tỉnh Gunma, Nhật Bản, với công suất sản xuất khoảng 15.000-20.000 xe mỗi tháng. Trong bối cảnh giá xe điện vẫn còn cao, hai hãng này đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian phát triển bằng cách tiêu chuẩn hóa các linh kiện quan trọng. Trước đây, Toyota và Subaru đã hợp tác phát triển mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) chạy điện vào tháng 5/2022 và đã ra mắt mẫu xe này với tên gọi Toyota bZ4X và Subaru Solterra. Mẫu xe điện mới cũng sẽ là một chiếc SUV, sử dụng các bộ phận từ bZ4X và những mẫu xe khác để giảm chi phí. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được bán chủ yếu tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. - Bán tải điện Cybertruck tiếp tục bị triệu hồi vì thiếu an toàn Đây là lần thứ năm mẫu bán tải điện của Tesla cần được triệu hồi kể từ khi ra mắt cuối năm ngoái. Theo Carscoops, bán tải điện Tesla Cybertruck tiếp tục gặp khó khi bị triệu hồi lần thứ năm trong vòng chưa đầy một năm ra mắt. Đợt triệu hồi mới nhất ảnh hưởng đến 27.185 xe Cybertruck do không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn liên bang về tầm nhìn phía sau. Thông báo triệu hồi cho hay trong một số điều kiện nhất định, hệ thống xe có thể sẽ không tắt hoàn toàn trước khi được lệnh khởi động lại. Trong trường hợp này, nếu tài xế lùi xe, hình ảnh thu được từ camera lùi sẽ không thể hiển thị trong vòng 2 giây theo tiêu chuẩn an toàn liên bang. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết màn hình hiển thị hình ảnh từ camera lùi trên các xe Tesla Cybertruck này có thể không hoạt động trong khoảng 6-8 giây từ khi chuyển sang số lùi. NHTSA cho rằng tài xế các xe Cybertruck nói trên vẫn có thể tiếp tục lùi xe bằng cách kiểm tra tình hình phía sau bằng gương chiếu hậu. - Kia Ray EV 2025 giá rẻ từ 507 triệu đồng, chạy 233 km/sạc Đại diện hãng xe Kia cho biết New Ray 2025 chạy điện được xem là “lựa chọn tốt nhất cho những khách hàng đang chờ đợi một chiếc xe điện cỡ nhỏ giá rẻ”. Thương hiệu Kia gần đây đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini Ray tại thị trường Hàn Quốc với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Theo đó, mức giá xe Kia Ray EV 2025 khởi điểm từ 20.500 USD (khoảng 507 triệu đồng), không thay đổi so với phiên bản hiện hành nhưng lại được bổ sung thêm nhiều trang bị mới. Hãng xe Hàn Quốc cho biết tất cả các phiên bản Kia Ray EV 2025 chạy điện đều được cung cấp các gói Drive Wise II và Style. Gói Drive Wise bổ sung các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS, như cảnh báo thoát hiểm an toàn và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù. Trong khi đó, gói Style có đèn pha chiếu sáng, đèn hậu LED kết hợp và nhiều trang bị tiện ích hiện đại khác. Cung cấp “sức mạnh” cho Kia Ray EV 2025 là cụm pin 35,2 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 205 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu chạy trong chạy thành phố, xe có thể di chuyển được quãng đường lên đến 233 km.